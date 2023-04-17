Хусаинов назвал заказом назначение трёх пенальти в ворота «Торпедо» в матче со «Спартаком»

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Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о трёх назначенных пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» (1:2).
Хусаинов назвал заказом назначение трёх пенальти в ворота «Торпедо» в матче со «Спартаком»
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«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жёсткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам ещё и удалил Клотета. На мой взгляд, это определённый заказ. Подобное оговаривается ещё до матча. Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определённые решения. Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», — заявил RT экс-арбитр.

Ранее Хусаинов рассказал, как судьи должны вести себя по отношению к тренерам.

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