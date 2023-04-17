КДК РФС рассмотрит оскорбительные жест и высказывание Клотета в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после удаления в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» приглашён на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Мы рассмотрим оскорбительные жест и высказывание Клотета в адрес главного судьи, тренер приглашён на заседание КДК», — цитирует Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Матч судил Павел Шадыханов.

«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Ранее сообщалось, что назвавший судью клоуном Клотет может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ.