Сборная России по пляжному футболу выиграла все четыре матча на сборе в ОАЭ

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Сборная России по пляжному футболу завершила учебно-тренировочный сбор в Дубае без поражений.

Российская команда 16 апреля обыграла сборную ОАЭ в товарищеском матче со счётом 6:5. Мячи забили Амадиус Виноградов (3-я минута), Федор Земсков (14-я, 25-я), Андрей Котенёв (22-я), Владимир Раскин (31-я).

В предыдущих трёх встречах россияне также взяли верх над сборной Белоруссии (6:5, 5:1) и командой ОАЭ (4:1).

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил Александра Алаева на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу.

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