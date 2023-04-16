Сборная России по пляжному футболу выиграла все четыре матча на сборе в ОАЭ
Российская команда 16 апреля обыграла сборную ОАЭ в товарищеском матче со счётом 6:5. Мячи забили Амадиус Виноградов (3-я минута), Федор Земсков (14-я, 25-я), Андрей Котенёв (22-я), Владимир Раскин (31-я).
В предыдущих трёх встречах россияне также взяли верх над сборной Белоруссии (6:5, 5:1) и командой ОАЭ (4:1).
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил Александра Алаева на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу.