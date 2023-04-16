Украинский боксёр Редкач раскритиковал Усика за политические высказывания

Известный украинский боксёр Иван Редкач высказался о чемпионе WBA, WBO, IBO и IBF в тяжёлом весе Александре Усике.

«Что я думаю о возможном бое Усика и Уайлдера? Я не говорю об Усике. Он мне не нравится. Я буду поддерживать Уайлдера. Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся боксёром. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта в политике», — заявил Редкач в интервью YouTube-канала ESNEWS.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. Бой британца Тайсона Фьюри с Усиком был назначен на 29 апреля, однако сорвался 25 марта.

3 апреля WBA подтвердила титульный бой украинца и британца Даниэля Дюбуа. WBA дала спортсменам 30 дней на подписание контракта на поединок — до 2 мая.

Ранее сообщалось, что Усик выступил против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.