Федотов выразил сомнения в справедливости пенальти в пользу «Урала»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал пенальти в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Не справились, но нам не показалось, что степень нарушения, которое совершил наш футболист, тянула на 11‑метровый удар. Но есть арбитры и VAR, которые разобрались в моменте», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов с пенальти. За хозяев гол забил Рай Влут также с 11-метровой отметки.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ.