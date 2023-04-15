«Милан» ушёл от поражения в матче Серии А с «Болоньей» благодаря голу Побеги
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- © Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency
Игра на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершилась со счётом 1:1 (1:1).
В составе россонери отличился Томмазо Побега (40-я минута). У «борзых» мяч забил Никола Сансоне (1-я).
«Милан» с 53 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Болонья» (44) располагается на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Чиро Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Специю» в матче Серии А.