«Милан» ушёл от поражения в матче Серии А с «Болоньей» благодаря голу Побеги

«Милан» и «Болонья» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

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© Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency