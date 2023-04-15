«Милан» ушёл от поражения в матче Серии А с «Болоньей» благодаря голу Побеги

Короткая ссылка
«Милан» и «Болонья» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Милан» ушёл от поражения в матче Серии А с «Болоньей» благодаря голу Побеги
  • globallookpress.com
  • © Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency

Игра на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершилась со счётом 1:1 (1:1).

В составе россонери отличился Томмазо Побега (40-я минута). У «борзых» мяч забил Никола Сансоне (1-я).

«Милан» с 53 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Болонья» (44) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Чиро Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Специю» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить