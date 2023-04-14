Кононов готов к продолжению карьеры и имеет предложения о тренерской работе

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал понять, что в данный момент размышляет по поводу поступающих предложений о работе.
Кононов готов к продолжению карьеры и имеет предложения о тренерской работе
  • РИА Новости

«Предложения поступают. Желание продолжать тренерскую карьеру большое. Есть много сил и амбиций», — цитирует Кононова РИА Новости.

Кононов работал в «Спартаке» в сезоне-2018/19. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате. В сентябре 2019 года тренер после четырёх поражений подряд подал в отставку. 57-летний специалист также возглавлял «Краснодар»», тульский «Арсенал», «Ригу», грозненский «Ахмат», молдавский «Шериф».

Ранее бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи заявил, что причиной отставки Кононова стало отсутствие у «Арсенала» стабильных результатов.

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