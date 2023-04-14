Медведев стойко отреагировал на свист трибун во время матча в Монте-Карло со Зверевым

Зрители турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло пытались помешать Даниилу Медведеву показать свою игру во время матча с Александром Зверевым.

Трибуны при подаче 27-летнего теннисиста из России постоянно свистели, шумели и издавали звук «бу». При этом Медведев спокойно просил зрителей не мешать ему и прикладывал указательный палец к губам.

В итоге россиянин в матче третьего круга нанёс поражение Звереву в трёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 3 часа 8 минут. Соперником Медведева в 1/4 финала станет датчанин Хольгер Руне.

Призовой фонд турнира составляет €5,8 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.