Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев оформил выход в четвертьфинал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

27-летний москвич в матче третьего круга нанёс поражение Александру Звереву из Германии в трёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Следующим соперником Медведева станет датчанин Хольгер Руне.

Призовой фонд турнира составляет €5,8 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. 

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