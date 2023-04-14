Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
27-летний москвич в матче третьего круга нанёс поражение Александру Звереву из Германии в трёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 3 часа 8 минут.
Следующим соперником Медведева станет датчанин Хольгер Руне.
Призовой фонд турнира составляет €5,8 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.