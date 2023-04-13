Овечкин восстановился от травмы и вернулся в состав «Вашингтона»
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Как сообщает американский журналист Том Гуллити в Twitter, 37-летний россиянин примет участие в заключительном матче сезона с «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча состоится в ночь на 14 апреля. Игра начнётся в 2.00 мск.
На утренней раскатке нападающий тренировался в звене со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом и американским нападающим Крэйгом Смитом.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостон Брюинз» в НХЛ.