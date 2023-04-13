Тищенко: IBA активно развивается, выделяет хорошие призовые боксёрам

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал о нынешнем положении Международной ассоциации бокса (IBA).
Тищенко: IBA активно развивается, выделяет хорошие призовые боксёрам
  • РИА Новости

«В целом IBA активно развивается, выделяет хорошие призовые спортсменам, организовывает соревнования на высоком уровне, поддерживает спортсменов. Поэтому те спортсмены, которые не участвуют в соревнованиях из-за политических позиций своих стран, наверняка не сильно рады этому факту и хотят скорее вернуться, чтобы заниматься только спортом, а не политикой. Уверен, что конкретно спортсменов IBA всё устраивает. А провокации со стороны Великобритании и США имеют сугубо политический характер с целью давления на Россию», — заявил Тищенко RT.

Ранее Тищенко отреагировал на призыв Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года через Европейские игры — 2023.

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