Задоров признан первой звездой матча «Калгари» — «Сан-Хосе»
Российский защитник «Калгари Флэймз» оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
- © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Россиянин был признан лучшим игроком матча.
Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ.
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