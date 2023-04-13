Задоров признан первой звездой матча «Калгари» — «Сан-Хосе»

Российский защитник «Калгари Флэймз» оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ.