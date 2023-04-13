Задоров признан первой звездой матча «Калгари» — «Сан-Хосе»

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Российский защитник «Калгари Флэймз» оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
Задоров признан первой звездой матча «Калгари» — «Сан-Хосе»
  • © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ.

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