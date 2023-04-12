Дзюба и Слуцкий посетили матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий были замечены на шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным ЦСКА и петербургским СКА.

Вместе с 34-летним футболистом на игре присутствовала его супруга Кристина, а также бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась победой команды Сергея Фёдорова (3:0). Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы. Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

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