Вратарь ЦСКА Рейдеборн: шестой матч серии со СКА был относительно простым для меня
«Для меня была относительно простая игра, у СКА почти не было шансов. В целом это была очень тяжёлая серия. СКА — очень сильная команда, но мы смогли найти пути к победе и очень рады выходу в финал», — цитирует Рейдеборна ТАСС.
При этом он подчеркнул, что хоккеисты столичной команды «сегодня выступили очень сильно, сыграли солидно».
«Сейчас команда играет более чётко по сравнению с регулярным чемпионатом, в обороне мы выглядим очень солидно. Игроки практически не допускают опасных моментов, выходов один в ноль или два в один», — заключил 31-летний шведский вратарь.
Игра на «ЦСКА Арене» завершилась победой команды Сергея Фёдорова (3:0). Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы. Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.
Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.