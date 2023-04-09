Галактионов заявил, что матч с «Зенитом» будет для Дзюбы эмоциональным фактором

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Наша задача — двигаться поступательно, а также — победить. Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артём — опытный игрок, он знает, куда и как правильно направить свои эмоции», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом».