Галактионов заявил, что матч с «Зенитом» будет для Дзюбы эмоциональным фактором

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Галактионов заявил, что матч с «Зенитом» будет для Дзюбы эмоциональным фактором
  • РИА Новости

«Наша задача — двигаться поступательно, а также — победить. Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артём — опытный игрок, он знает, куда и как правильно направить свои эмоции», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом».

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