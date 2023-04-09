Непряева: понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд
- РИА Новости
«Чем-то удовлетворена, чем-то нет, но я думаю, что это всегда так, у всех бывает во всех гонках. Всё равно есть моменты, над которыми нужно думать.
Я старалась бежать свою гонку, понимала, что всё-таки девочки не должны отыграть у меня 30 секунд, потому что, извините, я не какой-нибудь там статист, попробуй отыграй ещё!» — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Непряева преодолела дистанцию 10 км за 24 минуты 45,8 секунды.
Второй стала Мария Истомина (+30,5). Замкнула тройку Вероника Степанова (+44,4).
Ранее Степанова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.