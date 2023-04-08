Футболисты «Торпедо» вышли на матч с «Факелом» в майках с комментариями болельщиков

Игроки московского «Торпедо» вышли на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» в футболках с комментариями болельщиков.

Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Перед игрой автозаводцы попросили болельщиков написать в социальных сетях «слова поддержки команде».

«Самые пронзительные были выбраны и нанесены на футболки, в которых игроки стартового состава сегодня выйдут на матч! После чего эти самые футболки отправятся авторам пожеланий!» — сообщила пресс-служба московского клуба.

После 21-го тура РПЛ подопечные Хосепа Клокета набрали 10 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона.