Футболисты «Торпедо» вышли на матч с «Факелом» в майках с комментариями болельщиков

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Игроки московского «Торпедо» вышли на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» в футболках с комментариями болельщиков.
Футболисты «Торпедо» вышли на матч с «Факелом» в майках с комментариями болельщиков
  • РИА Новости

Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Перед игрой автозаводцы попросили болельщиков написать в социальных сетях «слова поддержки команде».

«Самые пронзительные были выбраны и нанесены на футболки, в которых игроки стартового состава сегодня выйдут на матч! После чего эти самые футболки отправятся авторам пожеланий!» — сообщила пресс-служба московского клуба.

После 21-го тура РПЛ подопечные Хосепа Клокета набрали 10 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона.

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