Касаткина победила Киз и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/2 финала турнира в Чарльстоне (США).

Россиянка обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов из 23. У Киз два эйса, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперницей Касаткиной за выход в финал станет Онс Жабер из Туниса.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Чарльстоне (США).