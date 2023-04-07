Семеро российских хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты

Семеро игроков уфимского «Толпара», являющегося фарм-клубом «Салавата Юлаева» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), сдали положительные допинг-тесты.

«Лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования. По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты», — цитирует пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) РИА Новости.

Отмечается, что лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде «Толпар». КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства.

2 апреля стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило мельдоний в двух пробах игроков клуба МХЛ «Толпар». Мельдоний входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

Ранее РУСАДА в январе 2023 года проверило на допинг четырёх игроков КХЛ.