Relevo: «Реал» отказался от трансфера Беллингема

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.
Relevo: «Реал» отказался от трансфера Беллингема
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Relevo, в клубе сомневаются в том, что английский футболист сможет адаптироваться в мадридской команде. Также проблемой является требуемая сумма за 19-летнего полузащитника, которая должна составить более €100 млн.

По информации AS, сумма сделки по игроку в летнее трансферное окно, скорее всего, превысит €100 млн, поэтому клуб относится к переходу с осторожностью. Отмечается, что «Реал» может подписать футболиста в 2024 году, когда стоимость Беллингема снизится.

В нынешнем сезоне англичанин забил десять мячей и сделал шесть результативных передач в 26 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Боруссии» заявили, что постараются сохранить Беллингема ещё на один сезон.

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