Колыванов: если Миранчук будет проявлять себя, то появится интерес у других клубов Серии А

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Торино».
Колыванов: если Миранчук будет проявлять себя, то появится интерес у других клубов Серии А
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«Это должен договариваться агент, у него действующий контракт с «Аталантой», при этом он очень хорошо выступает за «Торино» и наверняка хочет остаться в Турине, потому что его устраивает нынешняя ситуация, когда есть гарантированное место в составе и возможность проявить себя. В Бергамо к такому не готовы, и там придётся вновь бороться за место в составе, и никто не знает, будет ли ему доверять Гасперини.

Ему сейчас 26 лет — это самый хороший возраст для футболиста, он хочет играть, а не ждать своего часа на скамейке. Безусловно, клуб имеет право получить за него деньги, пусть и такую сумму. Есть ещё и другой вариант: если он будет дальше показывать свой хороший уровень и проявлять себя, то наверняка появится интерес у других клубов Серии А», — заявил Колыванов RT.

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.

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