Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Теперь на счету россиянина 70 (37 + 33) очков в 76 матчах лиги. Он стал шестым игроком из России, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ. До него это удалось Никите Кучерову, Артемию Панарину, Евгению Малкину, Кириллу Капризову и Александру Овечкину.

Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что два очка Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Филадельфию».