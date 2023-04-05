Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ
  • AP

Теперь на счету россиянина 70 (37 + 33) очков в 76 матчах лиги. Он стал шестым игроком из России, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ. До него это удалось Никите Кучерову, Артемию Панарину, Евгению Малкину, Кириллу Капризову и Александру Овечкину.

Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что два очка Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить