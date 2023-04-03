Усик — о срыве боя с Фьюри: кто-то не пошёл на выгодные для всех условия
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«Мы расписываем тренировки, организуем бой, договариваемся о дате, но план, который у нас есть, меняется. Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошёл на выгодные для всех условия», — приводит слова Усика YouTube-канал «Київський торт».
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что WBA подтвердила титульный бой Усика и британца Даниэля Дюбуа.