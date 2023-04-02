Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем овертайме

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над СКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем овертайме
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Играли правильно, менялись, один-два эпизода, и всё. На овертаймы загруженность влияет, старались сильно не грузить наших ребят. Реформы в овертаймах? Если бы от меня что-нибудь зависело, популярно бы ответил на вопрос. Разложил бы от и до. Но от меня ничего не зависит», — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Нестеров. За СКА голы забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

Ранее сообщалось, что СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23.

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