Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем овертайме

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над СКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Играли правильно, менялись, один-два эпизода, и всё. На овертаймы загруженность влияет, старались сильно не грузить наших ребят. Реформы в овертаймах? Если бы от меня что-нибудь зависело, популярно бы ответил на вопрос. Разложил бы от и до. Но от меня ничего не зависит», — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Нестеров. За СКА голы забили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин.

Ранее сообщалось, что СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23.