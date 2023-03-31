Невеста Роналду откровенно рассказала о жизни с футболистом

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала об отношениях с футболистом.

«Однажды я вернулась домой, Криштиану сказал мне пойти в спа. Я была очень раздражена, когда мне пришлось поднимать руки во время одной из процедур. Я очень устала, но это не помешало нам заняться любовью там», — цитирует модель Marca.

Напомним, что пара в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей. Весной 2022 года Роналду и Родригес потеряли новорождённого сына.

Ранее невеста Роналду заявила, что у неё около 150 люксовых сумок.