Нидерланды забили три безответных мяча Гибралтару в отборе Евро-2024

Короткая ссылка
Сборная Нидерландов нанесла поражение на своём поле команде Гибралтара в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы В на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Роналда Кумана.

Мячи забили Мемфис Депай (23-я минута), Натан Аке (50-я, 82-я).

Гибралтар после удаления во втором тайме Лиама Уолкера (51-я) доигрывал матч в меньшинстве.

Расстановка в группе В следующая: Франция (шесть очков), Греция (три), Нидерланды (три), Ирландия (ноль), Гибралтар (ноль).

Ранее сообщалось, что Италия обыграла Мальту в квалификации Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить