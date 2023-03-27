Нидерланды забили три безответных мяча Гибралтару в отборе Евро-2024
Игра группы В на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Роналда Кумана.
Мячи забили Мемфис Депай (23-я минута), Натан Аке (50-я, 82-я).
Гибралтар после удаления во втором тайме Лиама Уолкера (51-я) доигрывал матч в меньшинстве.
Расстановка в группе В следующая: Франция (шесть очков), Греция (три), Нидерланды (три), Ирландия (ноль), Гибралтар (ноль).
Ранее сообщалось, что Италия обыграла Мальту в квалификации Евро-2024.