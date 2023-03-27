Нидерланды забили три безответных мяча Гибралтару в отборе Евро-2024

Сборная Нидерландов нанесла поражение на своём поле команде Гибралтара в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы В на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Роналда Кумана.

Мячи забили Мемфис Депай (23-я минута), Натан Аке (50-я, 82-я).

Гибралтар после удаления во втором тайме Лиама Уолкера (51-я) доигрывал матч в меньшинстве.

Расстановка в группе В следующая: Франция (шесть очков), Греция (три), Нидерланды (три), Ирландия (ноль), Гибралтар (ноль).

Ранее сообщалось, что Италия обыграла Мальту в квалификации Евро-2024.