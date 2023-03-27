Чен — о заседании исполкома МОК: никакого решения завтра принято не будет

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Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась ожиданиями от предстоящего заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Чен — о заседании исполкома МОК: никакого решения завтра принято не будет
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Никакого решения завтра принято не будет. Особенно по нашим и белорусским спортсменам. Они будут сохранять интригу до самого конца. Ещё не разработан до конца их план действий, который можно демонстрировать всему миру. Я думаю, что там ещё идут консультации. Всё это происходит под политическим давлением, с участием ангажированных структур. В этом плане Томасу Баху сложно. По его риторике видно, что он сам хочет допустить россиян, чтобы все уже успокоились. Чтобы Олимпийские игры прошли спокойно и насыщенно, а без российской команды это невозможно. Его желание, чтобы мы там были, есть. Но на него давят.

По ощущениям, в конце апреля либо же вначале мая этот вопрос должен быть решён. Потому что в это время у большинства спортсменов начинаются основные квалификационные соревнования, где им будут начисляться предолимпийские очки. Они будут тянуть до конца, всех выслушают, посмотрят, куда дует ветер. Выслушают всех спортсменов и решат, на чьей стороне больше голосов. К примеру, большинство спортсменов из стран Глобального Юга в основном выступают за наше возвращение. И я уверена, что их намного больше, чем спортсменов из стран, которые категорически против», — заявила Чен RT.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее Чен прокомментировала заявление главы НОК Австралии Мэтта Кэролла.

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