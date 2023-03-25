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32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном» в НХЛ

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«Бостон» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном» в НХЛ
  • AP
  • © Michael Dwyer

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй.

У «Тампы» шайбу забросил Виктор Хедман.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 117 очков. У «Тампы» 90 очков и шестое место.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» победила «Детройт».

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