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Россиянка Андреева проиграла Фрех во втором круге теннисного турнира в Майами

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18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США).
Россиянка Андреева проиграла Фрех во втором круге теннисного турнира в Майами
  • AP

Андреева уступила польке Магдалене Фрех со счётом 6:4, 1:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 59 минут.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. У Фрех три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

В следующем круге Фрех встретится с российской теннисисткой Варварой Грачёвой.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн. 

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами.

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