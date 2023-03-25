Россиянка Андреева проиграла Фрех во втором круге теннисного турнира в Майами
- AP
Андреева уступила польке Магдалене Фрех со счётом 6:4, 1:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 59 минут.
Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. У Фрех три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.
В следующем круге Фрех встретится с российской теннисисткой Варварой Грачёвой.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн.
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами.