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Вяльбе заявила, что российским спортсменам не надо ехать на Олимпиаду без флага и гимна

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду без флага и гимна.
Вяльбе заявила, что российским спортсменам не надо ехать на Олимпиаду без флага и гимна
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если МОК будет делать некую декларацию, в которой будет написано, что спортсмен должен будет подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо вообще никуда нас приглашать.

Без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников выступил за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

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