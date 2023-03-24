Вяльбе заявила, что российским спортсменам не надо ехать на Олимпиаду без флага и гимна
- РИА Новости
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«Если МОК будет делать некую декларацию, в которой будет написано, что спортсмен должен будет подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо вообще никуда нас приглашать.
Без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников выступил за то, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры в нейтральном статусе.