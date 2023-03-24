Узнать больше

Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ

Короткая ссылка
«Ванкувер» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей отметились российские нападающие Василий Подколзин и Андрей Кузьменко. Также по шайбе забросили Джей Ти Миллер, Дакота Джошуа, Конор Гарланд, Фил Ди Джузеппе и Шелдон Дрис.

У «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл и Эндрю Агоззино.

«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 53 очками находится на последней позиции.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить