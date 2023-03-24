Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ

«Ванкувер» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей отметились российские нападающие Василий Подколзин и Андрей Кузьменко. Также по шайбе забросили Джей Ти Миллер, Дакота Джошуа, Конор Гарланд, Фил Ди Джузеппе и Шелдон Дрис.

У «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл и Эндрю Агоззино.

«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 53 очками находится на последней позиции.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.