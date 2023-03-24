Шайбы Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ
Игра завершилась со счётом 7:2.
В составе победителей отметились российские нападающие Василий Подколзин и Андрей Кузьменко. Также по шайбе забросили Джей Ти Миллер, Дакота Джошуа, Конор Гарланд, Фил Ди Джузеппе и Шелдон Дрис.
У «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл и Эндрю Агоззино.
«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место в Западной конференции.
«Сан-Хосе» с 53 очками находится на последней позиции.
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.