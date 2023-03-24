Две передачи Кучерова не дали «Тампе» обыграть «Оттаву»

«Оттава» разгромила «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей по дублю оформили Алекс Дебринкэт и Брэди Ткачук. Также ещё по одной шайбе забросили Дерик Брассар, Эрик Бреннстрем и Остин Уотсон.

У «Тампы» отличились Михаил Сергачёв и Брейден Поинт. Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

«Оттава» набрала 75 очков и идёт на 11-м месте в Восточной конференции. «Тампа» с 90 очками располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.