Узнать больше

Теннисистка Андреева стартовала с победы на турнире в Майами

Короткая ссылка
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Россиянка обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 34 минуты.

На счету Андреевой одна подача навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. У Крюгер один эйс, два реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки. 

Следующей соперницей российской теннисистки станет 27-я ракетка мира китаянка Чжан Шуай.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. 

Ранее российская теннисистка Евгения Родина квалифицировалась во второй круг турнира WTA 1000 в Майами (США).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить