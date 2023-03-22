Теннисистка Андреева стартовала с победы на турнире в Майами

Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Россиянка обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 34 минуты.

На счету Андреевой одна подача навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. У Крюгер один эйс, два реализованных брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Следующей соперницей российской теннисистки станет 27-я ракетка мира китаянка Чжан Шуай.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000.

Ранее российская теннисистка Евгения Родина квалифицировалась во второй круг турнира WTA 1000 в Майами (США).