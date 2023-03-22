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Ступак похвалила биатлонисток за попытки участвовать в лыжных гонках

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Лыжница Юлия Ступак прокомментировала третье место в командном спринте на чемпионате России в Тюмени.
Ступак похвалила биатлонисток за попытки участвовать в лыжных гонках
  • РИА Новости

«Было тяжело. На самом деле я всегда жду от себя прыти вне зависимости от состояния. Для меня всегда загадка, как я буду чувствовать себя на лыжне. Хотелось бы быть ближе к девочкам, чтобы побороться за первую позицию. Но был большой разрыв. У нас очень весёлый третий круг. У меня на этом участке силы уже подсели. Мне звонят иностранные коллеги и спрашивают, почему мы бежим спринт по пять минут, это же ненормально. Здесь крутые подъёмы для дистанционных гонок, ещё и спринт накрутили качественный. Чистым спринтерам тут сложновато. Сегодняшняя гонка — самая тяжёлая по ощущениям на турнире.

Биатлонистка Носкова — молодец! Многие говорили, что зря они приехали. А мне, наоборот, нравится такая тема. Хорошо, что девочки не побоялись хейта, и теперь у одной из них есть медаль в другом виде спорта», — сказала Ступак после гонки.

Ранее сообщалось, что Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на чемпионате России.

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