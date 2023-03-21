Бородавко: соперничество между лыжниками и биатлонистами на ЧР — правильная идея

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной в чемпионате России по лыжным гонкам.

«Лыжи и биатлон — родственные виды спорта. Соперничество между лыжниками и биатлонистами — правильная идея. Это даёт дополнительную мотивацию и лыжникам, и биатлонистам», — цитирует Бородавко Sport24.

По его мнению, благодаря совместным состязаниям спортсмены повышают свой функциональный уровень.

«В старые добрые советские времена биатлонисты очень часто соревновались в лыжных гонках», — добавил Бородавко.

Носкова и Каплина 21 марта выступили в лыжной гонке на 10 км в Тюмени. Носкова финишировала 21-й, а Каплина — 33-й.

Ранее Бородавко не исключил, что Наталья Непряева больше не выступит на чемпионате России.