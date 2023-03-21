Ягудин рассказал об образе «робкого офисного работника» в номере на турнире шоу-программ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о своём выступлении на турнире шоу-программ в Москве.

«Если помнишь, что под «Ne Me Quitte Pas» был показательный номер у Стефана Ламбьеля. И мы подумали, что раз судьями будут люди не из мира фигурного катания, то надо сделать что-то из этой серии. Отказались от клоуна, остановились на образе наивного парнишки», — приводит слова Ягудина пресс-служба ФФККР.

Он также подчеркнул, что у команды возникла идея с лучом на льду.

«И всё, что тормозило этого застенчивого, робкого, на вид офисного работника, исчезает — рушатся внутренние барьеры, которые тормозили его по жизни. Мы очень долго репетировали, добиваясь нужного эффекта, но мне было важно, чтобы программа заиграла», — добавил Ягудин.

Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Тарасова уверена, что Ягудин может преуспеть в биатлоне.