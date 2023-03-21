В Удмуртии подвели итоги международного лыжного марафона имени Кулаковой

В Удмуртии завершился юбилейный, V международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой. В нём приняли участие около 1 тыс. спортсменов из 28 регионов страны.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Мероприятие состоялось 18 и 19 марта. Для спортсменов приготовили шесть трасс: на 10, 12,5, 20, 25, 30 и 50 км.

На церемонии открытия соревнований присутствовала четырёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Галина Кулакова.

Всего разыграли свыше 230 призовых комплектов. Победители и призёры соревнований получили денежные вознаграждения и подарки от партнёров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что марафон «Дорога жизни», посвящённый 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, прошёл в Санкт-Петербурге 29 января.