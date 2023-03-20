Грачёва поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 11-й строчке, Екатерина Александрова — на 18-й. Анастасия Потапова — 26-я. Варвара Грачёва отыграла 12 позиций и теперь на 54-м месте. Анна Блинкова поднялась на 63-ю строчку.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5.