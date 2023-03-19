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Шестёркин заявил, что счастлив сыграть на ноль в матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» в НХЛ

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал то, что отыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:0).
Шестёркин заявил, что счастлив сыграть на ноль в матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» в НХЛ
  • AP

«Конечно, это многое значит для меня. Я скучал по этому ощущению и очень счастлив прямо сейчас», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

В этом матче Шестёркин отразил все 34 броска по воротам.

«Рейнджерс» с 90 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом» в НХЛ.

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