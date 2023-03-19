Шестёркин заявил, что счастлив сыграть на ноль в матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» в НХЛ
- AP
«Конечно, это многое значит для меня. Я скучал по этому ощущению и очень счастлив прямо сейчас», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.
В этом матче Шестёркин отразил все 34 броска по воротам.
«Рейнджерс» с 90 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Шестёркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом» в НХЛ.