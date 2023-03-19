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Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А

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Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович установил очередной рекорд.

Бывший форвард сборной Швеции по футболу стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Италии. Ибрагимович реализовал пенальти в матче 27-го тура с «Удинезе» в возрасте 41 года и 166 дней.

Таким образом, Златан побил рекорд Костакурты, который забил свой последний гол с пенальти в ворота с «Удинезе» в возрасте 41 года и 25 дней.

«Милан» уступил «Удинезе» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что Маркус Рашфорд стал самым молодым игроком в истории МЮ, забившим 25 голов в еврокубках.

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