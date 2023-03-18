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Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Детройт»

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«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Городе моторов закончилась со счётом 5:1 в пользу команды из Денвера.

В составе победителей шайбы забросили Девон Тэйвз (6-я минута), Натан Маккиннон (28-я), Боуэн Байрэм (38-я), Ларс Эллер (45-я) и Микко Рантанен (46-я). Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 33 броска. У «Ред Уингз» отличился Пиус Зутер (6-я минута).

«Колорадо» с 86 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 69 очками располагается на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в НХЛ.

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