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Габулов: для меня Тюкавин один из лучших футболистов в России на данный момент

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об игре полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина.
Габулов: для меня Тюкавин один из лучших футболистов в России на данный момент
  • Gettyimages.ru

«Для меня он один из лучших футболистов в России на данный момент. По таланту, по потенциалу, по игровым качествам, по его характеру. У него всё впереди. Он ещё не до конца раскрыл свой талант и не вышел на стабильно высокий уровень. Тем не менее я считаю, что для «Динамо» он ключевая фигура. Из игры в игру он выручает, приносит результат команде. Поэтому абсолютно правильно, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов похвалил «Динамо» после победы над «Уралом» в матче РПЛ.

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