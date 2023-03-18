Габулов: для меня Тюкавин один из лучших футболистов в России на данный момент

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался об игре полузащитника «Динамо» Константина Тюкавина.

«Для меня он один из лучших футболистов в России на данный момент. По таланту, по потенциалу, по игровым качествам, по его характеру. У него всё впереди. Он ещё не до конца раскрыл свой талант и не вышел на стабильно высокий уровень. Тем не менее я считаю, что для «Динамо» он ключевая фигура. Из игры в игру он выручает, приносит результат команде. Поэтому абсолютно правильно, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов похвалил «Динамо» после победы над «Уралом» в матче РПЛ.