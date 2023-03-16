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Мостовой: основная проблема судей в том, что никто из них не играл в футбол

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой объяснил частые ошибки российских арбитров на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
Мостовой: основная проблема судей в том, что никто из них не играл в футбол
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«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема, что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде. Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: «Влево — влево», «Вправо — вправо». Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули — он послушал и поставил пенальти. Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придём, будет намного меньше ошибок, чем с VAR. Вот привезли VAR, и стало ещё больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл ещё без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой назвал странным призыв Заремы Салиховой бунтовать против судейства.

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