Мостовой: основная проблема судей в том, что никто из них не играл в футбол

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой объяснил частые ошибки российских арбитров на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема, что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде. Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: «Влево — влево», «Вправо — вправо». Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули — он послушал и поставил пенальти. Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придём, будет намного меньше ошибок, чем с VAR. Вот привезли VAR, и стало ещё больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл ещё без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой назвал странным призыв Заремы Салиховой бунтовать против судейства.