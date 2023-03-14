Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил, что планирует сдать американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — приводит слова Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее боксёрский бой Монсона с Варданяном завершился вничью.