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Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил, что планирует сдать американский паспорт в посольстве США в Казахстане.
Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане
  • РИА Новости

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — приводит слова Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее боксёрский бой Монсона с Варданяном завершился вничью.

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