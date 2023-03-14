Марко высказался об уходе из Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко сообщил, что в любой момент может покинуть команду «Формулы-1».

«Я свободный человек и могу остановиться в любой момент, если работа не будет доставлять мне удовольствия. Нужно просто подождать и посмотреть, что принесёт будущее», — цитирует Марко Speedweek.

Напомним, что гонщик Red Bull Макс Ферстаппен дважды подряд стал чемпионом «Формулы-1». В минувшем сезоне чемпионата австрийская команда досрочно выиграла Кубок конструкторов.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон может покинуть Mercedes в конце сезона.