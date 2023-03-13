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Юран — о возможном участии сборной России на турнире в Азии: у нас нет сейчас возможности выбирать

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Юран — о возможном участии сборной России на турнире в Азии: у нас нет сейчас возможности выбирать
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У нас нет сейчас возможности выбирать. Это международные игры, в которых мы просто обязаны принимать участие. Пусть уровень сборных этого чемпионата ниже, но для игроков это должен быть вызов. Всё-таки тебя вызывают сыграть на международном уровне, так или иначе. На данном этапе, пока мы в изоляции, нужно хвататься за любые возможности. И не просто принимать участие, а побеждать. Я думаю, цели поставят максимально высокие», — заявил Юран RT.

Ранее Юран заявил о скором возвращении в РПЛ.

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