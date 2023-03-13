«Милан» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна
- РИА Новости
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего армянина по окончании сезона-2022/23.
По информации источника, «Краснодар» хочет выручить с продажи полузащитника €12 млн.
При этом «Милан» пока не готов платить более €8 млн.
В нынешнем сезоне Сперцян провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Сперцяна с «Краснодаром».