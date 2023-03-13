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«Милан» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна

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«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.
«Милан» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего армянина по окончании сезона-2022/23.

По информации источника, «Краснодар» хочет выручить с продажи полузащитника €12 млн.

При этом «Милан» пока не готов платить более €8 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Сперцяна с «Краснодаром».

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