Пётр Ян — о поражении от Двалишвили: про отмену боя думать я не мог

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян прокомментировал поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Прошёл бой, где я потерпел поражение! Больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!» — написал Ян в социальных сетях.

Также он отметил, что был доволен своей подготовкой, но было несколько притормаживающих факторов.

«Пару дней отошли от перелёта в США и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что всё будет нормально.

Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться!»

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поражение россиянина Петра Яна.