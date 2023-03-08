Черчесов: Малком и Клаудиньо — классные мастера, которые помогут сборной России

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал получение российского гражданства бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за неё», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой эти игроки смогут выступать за сборную России.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Червиченко прокомментировал получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.