Титов заявил, что с удовольствием примет участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о возможном проведении ретроматча между красно-белыми и мадридским «Реалом».

«Скажу так: очень близко общаюсь с Олегом Цымбаларём. Я знаю его с малых лет, когда он ещё бегал по базе. Только поддерживаю его идеи, он двигатель своей легендарной фамилии! Олег хочет сделать матч в память об отце. Я только за. Вопрос, возможно ли в сегодняшней ситуации, чтобы приехал «Реал» под настоящей своей фамилией», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По словам Олега Цымбаларя, сына шестикратного чемпиона России Ильи Цымбаларя, в конце 2022 года в Москве представители «Спартака» познакомились с коллегами из фонда «Реала» в Восточной Европе. Матч планируется на июнь и, возможно, пройдёт на стадионе красно-белых. Он также отметил, что отправил письмо, ждёт подтверждения от фонда, и как только будет ответ, рабочая группа вылетит в Мадрид для подписания предварительного контракта.

Ранее Олег Цымбаларь рассказал, как в «Реале» относятся к матчу легенд со «Спартаком».